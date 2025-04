Con le sue intriganti vicende Tradimento continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza parole. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 15.15 e la domenica alle 14.20.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse domani, sabato 19 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Behram fuori dall’ospedale verrà ferito con un colpo d’arma da fuoco, Mualla assisterà alla tragica scena e in preda alla rabbia e al dolore giurerà vendetta.

Tradimento, anticipazioni 19 aprile 2025: Sezai rivede la figlia, Behram in terapia intensiva

Tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori incollate al televisore domani. Le anticipazioni rivelano che dopo essere rimasti lontani per anni Sezai si riunirà finalmente con la figlia Tpek, Azra invece ritroverà lo zio Tarik.

Cosa succederà a Behram dopo che è stato colpito? Le anticipazioni di Tradimento, relative alle puntate che verranno treasmesse sabato 19 aprile 2025, fanno sapere che le sue condizioni di salute saranno molto gravi. Infatti, il marito di Oylym si troverà in terapia intensiva, in bilico tra la vita e la morte.

Il figlio che Oylum porta in grembo è di Tolga?

I tantissimi fan di Tradimento assisteranno ad altri interessanti colpi di scena negli episodi che andranno in onda domani, sabato 19 aprile 2025. Il nipote di Mualla, Kahraman, dopo aver saputo dell’attentato del cugino tornerà dall’Argentina e riporterà Oylum in ospedale.

Le anticipazioni rivelano che verrà mostrato un flashback che risale a due giorni prima, questo svela che la figlia di Guzide e Tarik è all’ottavo mese di gravidanza e il bambino potrebbe non essere di Behram ma di Tolga. La ragazza non troverà il coraggio di parlarne con l’ex fidanzato e mentre i due parleranno in un caffè Serra li filmerà di nascosto.