Le vicende di Tradimento continuano ad incuriosire non poco i telespettatori, questi infatti puntata dopo puntata restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso i fan con il fiato sospeso. La nuova dizi turca che ha preso il posto di Endless Love su Canale 5 va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, ma tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Oltre che in televisione gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Queste rivelano che Umit deciderà di cancellare la prenotazione per la Svizzera, i soldi che aveva risparmiato per il viaggio lì darà a Oylum. Nel frattempo Ozan verrà arrestato dalla Polizia perché ritenuto responsabile della caduta di Refik, il capocantiere che lui ha spinto dopo un’accesa discussione scoppiata tra loro.

Tradimento, anticipazioni 19 febbraio 2025: Burcu non ha perso il teleono, Yesim scopre la verità

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti vicende nell’episodio di domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni di Tradimento Yesim farà una scoperta che la spiazzerà non poco, Burcu non ha mai perso il cellulare, in realtà possiede anche il suo.

Yesim aveva smarrito il telefono il giorno dell’evacuazione del condominio, di certo non poteva immaginare che in realtà l’aveva preso Burcu. Non appena entrerà in possesso del suo telefono farà una scioccante scoperta. Di che si tratta? Le anticipazioni di tradimento fanno sapere che scoprirà che è stata Burcu ad inviare i video incriminanti a Guzide.

