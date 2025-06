Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà giovedì 19 giugno 2025, Umit e Yesim accettano l'invito di Birgul e vengono accolti positivamente.

Puntata dopo puntata Tradimento cattura sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Da quando è approdata su Canale 5 la soap opera turca ha lasciato spesso i telespettatori a bocca aperta con le sue vicende intriganti e piene di colpi di scena. Tutti coloro che seguono quotidianamente gli episodi sono sempre curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti, certi che le novità continueranno a stupirli.

Tradimento va in onda su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, anche in prima serata ogni venerdì. Sul web trapelano spesso interessanti anticipazioni che svelano in anteprima qualche curioso dettaglio. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Al momento sappiamo che nella puntata di domani, giovedì 19 giugno 2025, Tolga incontrerà una sua vecchia amica. Di chi si tratta? Di Asli, la ragazza è appena tornata dopo aver fatto un viaggio in India.

Tradimento, anticipazioni 19 giugno 2025: Umit e Yesim accettano l’invito di Birgul

I tantissimi fan dell’amatissima dizi turca sono felici di poterla guardare anche durante il weekend, dopo la messa in onda di Beautiful. Tante saranno ancora le novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori che seguono gli episodi su Canale 5 oppure in streaming, dopo la messa in onda infatti sono sempre disponibili sul sito Mediaset Infinity.

Sono trapelate altre anticipazioni in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa giovedì 19 giugno 2025. Cos’altro succederà? La signora Birgul riuscirà a convincere sia Umit che Yesim a partecipare alla sua trasmissione. Inizialmente avevano molto timore ma entrambi verranno accolti in modo positivo non solo dal pubblico ma anche dal fratello del loro cliente che è morto, Kemal. L’uomo li ringrazierà e prometterà loro di sostenerli in futuro.

