Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nelle prossime puntata di Tradimento che terranno tutti con il fiato sospeso, i telespettatori sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente, infatti, si piazzano davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 19 marzo 2025. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, uno sconosciuto in moto sparerà a Zeynep e Güzide, fortunamente senza causare grosse conseguenze. La prima infatti verrà colpita solamente di striscio, la giudice invece resterà illesa.

Tradimento, anticipazioni 19 marzo 2025: Tarik assume un hacker

Dopo la sparatoria Güzide avrà il sospetto che ci sia Ismet dietro l’attacco, l’uomo infatti l’aveva già minacciata poco prima. Intanto, con la speranza che i due possano chiarire, Selin deciderà di riunchiudere Oylum e Tolga nel suo appartamento.

Cos’altro succederà nell’episodio di meroledì 19 marzo 2025? Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Sezai resterà ancora in carcere poiché accusato di essere a capo di un cartello della droga e il suo cellulare non contiene dati. Nel frattempo Tarik, per violare la mail di Güzide, si rivolgerà ad un hacker.

