Tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i tantissimi fan di Tradimento con il fiato sospeso nei prossimi episodi. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e il sabato alle 15.15.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 2 aprile 2025. Queste rivelano che Sezai uscirà di prigione e Guzide gli mostrerà la casa che ha affittato per lui in attesa del processo.

Tradimento, anticipazioni 2 aprile 2025: Guzide accetta di divorziare da Tarik, cosa vuole in cambio

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Elmas dirà a Tarik che la sua ex moglie ha esposto le sue condizioni per il divorzio. Quali sono? Vuole la metà dei beni acquisiti da lui durante il matrimonio, inoltre dovrà occuparsi lui della copertura delle spese legali.

Tarik non apparirà molto convinto, la sua preoccupazione è quella di finire nella trappola delle due donne. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 2 aprile 2025 Yesim attaccherà fisicamente Dilek. Il motivo? Teme che sia incinta di Tarik e che lui intesti tutto al nuovo figlio escludendo Oyku dall’eredità. Il suo scopo sarà quindi quello di far abortire la donna.

Guzide chiede al giudice di mandare Sezai a processo senza custodia cautelare

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, martedì 1 aprile 2025, Behram parlerà della sua storia d’amore con Oylum con la madre Mualla, la donna però non apparirà favorevole quando le dirà che vuole sposare la fidanzata. Intanto, Guzide si recherà dal giudice che segue il caso di Sezai, Afsin, al quale farà una richiesta.

Guzide chiederà a Afsin di far andare Sezai a processo senza la custodia cautelare perché possiede delle importanti prove che dimostrano chiaramente che si tratta di un complotto.