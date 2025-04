Le vicende di Tradimento continuano a tenere tutti con il fiato sospeso, curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e il sabato alle 15.15.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 3 aprile 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni, queste rivelano che Tarik si recherà a casa di Guzide all’improvviso per chiedere perdono a Ozan e Oylum. L’uomo chiederà scusa ad entrambi per aver minacciato di diseredarli.

Tradimento, anticipazioni 3 aprile 2025: Tarik segue Guzide e la vede con Seza, il piano per vendicarsi

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori domani. Stando alle anticipazioni Tarik dopo l’incontro con i figli seguire l’ex moglie e la vedrà a cena con Sezai. L’uomo proverà una forte gelosia che lo spingerà ad essere molto vendicativo, infatti compirà un eclatante gesto.

Cos’altro succederà nell’episodio di Tradimento che andrà in onda giovedì 3 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Tarik lascerà tutti senza parole il giorno dell’udienza. Il motivo? Perché comunicherà al giudice che la sua intenzione non è più quella di divorziare perché vuole tentare di salvare il suo matrimonio con Guzide.

Guzide accetta di divorziare da Tarik ma pone delle condizioni all’ex marito

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, mercoledì 2 aprile 2025, Sezai uscirà di prigione e Guzide gli mostrerà la casa che ha preso in affitto per lui in attesa del processo. Intanto Elmas dirà a Tarik che l’ex moglie ha accettato di divorziare da lui, però ha posto delle condizioni. Quali? Dovrà darle la metà dei beni acquisiti durante il matrimonio e dovrà occuparsi delle spese legali. L’uomo non sarà molto convinto, teme infatti di finire nella trappola delle due donne.

Nel frattempo Yesim attaccherà Dilek fisicamente perché ha paura che possa essere incinta di Tarik. Il suo timore è che l’uomo escluda Oyku dall’eredità per intestare tutto al nuovo nascituro, proverà quindi a costringere la donna ad abortire.