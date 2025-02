Anticipazioni Tradimento, oggi 2 febbraio 2024: brutta notizia per Guzide

Canale 5 ci aspetta con un nuovo appassionante episodio della fiction “Tradimento“, serie turca che va in onda la domenica in prima serata. Oggi saranno trasmesse ben tre puntate dalle 21.30 fino a mezzanotte inoltrata, e ben presto, la soap andrà a sostituire Endless Love durante il pomeriggio. Andiamo dunque a vedere le Anticipazioni di Tradimento e cosa ci spetta stasera 2 febbraio 2025! Innanzitutto ci sarà una brutta notizia per Guzide, che scopre l’inganno che Yesim ha fatto a Tarik.

Quest’ultima gli ha fatto credere di essersene andata definitivamente e di averlo lasciato, ma in realtà si trova nascosta nella casa di Burcu. Ma perchè ha fatto tutto questo? Yesim ha deciso di far soffrire Tarik a dismisura per poi manipolarlo a suo piacimento. Dopo la scoperta di Tarik, la ragazza è costretta a confessare tutto ma viene miracolosamente perdonata. A quel punto sorgono questioni di denaro, dato che Tarik dopo aver chiesto il divorzio, ammette di avere tantissimi soldi che non ha mai dichiarato e non dice nulla a Guzide. Tarik incontra poi Sezai appena va a cena da Guzide e si incendia per via della gelosia nei suoi confronti.

Tradimento, anticipazioni domenica 2 febbraio 2025: Oylum deve rimandare la sua fuga

Passiamo ora a scoprire cosa succederà a Oylum grazie alle anticipazioni di Tradimento. La ragazza vuole scappare in assoluto segreto verso New York, ma succede l’impensabile. Mentre sale sulla macchina per raggiungere l’aeroporto, perde completamente la sensibilità alla mano e sente un dolore incredibile. Così, Tolga (che la stava accompagnando in auto) fa marcia indietro e la porta in ospedale anche se la ragazza non vuole e ha paura di perdere il volo.

A questo punto, arrivano i responsi dall’ospedale. Oylum ha la vertebra cervicale fratturata. Ciò è avvenuto dopo l’aggressione, dato che in quella famosa sera la ragazza aveva sbattuto la testa. Il viaggio viene rimandato per forza dato che purtroppo deve restare ferma diverso tempo a causa dell’osso fratturato. Intanto, anche per Ozan le notizie non sono buone: viene assaltato mentre è a lavoro e aggredito con tutti i colleghi da persone armate. Per vedere il nuovo episodio di Tradimento basta collegarsi su Canale 5 a partire dalle ore 21.30, ma per chi volesse vederlo in streaming è possibile riguardare le puntate su Mediaset Infinity.

