I tantissimi fan di Tradimento assisteranno a tante intriganti novità e colpi di scena nei prossimi episodi, come spesso accade le vicende dei protagonisti terranno tutti col il fiato sospeso. La dizi turca tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni, non solo da lunedì a venerdì alle 14.10 ma anche durante il weekend. Il sabato la soap viene trasmessa alle 14.45, la domenica invece in prima serata. Inoltre, tutti gli episodi sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento, sul web sono trapelate alcune anticipazioni che faranno incuriosire tutti. Queste rivelano che nell’episodio di domani, giovedì 20 febbraio 2025, dopo ciò che ha scoperto su Burcu Yesim deciderà di seguirla nella stazione dove aspetterà la metro. La donna la attirerà in una zona più appartata e si scaglierà contro di lei.

Tradimento, anticipazioni 20 febbraio 2025: Yesim provoca la morte di Burcu

Le novità però non sono ancora finite, ciò che succederà nell’episodio di domani lascerà tutti a bocca aperta. Stando alle anticipazioni di Tradimento la discussione tra Yesim e Burcu prenderà presto una brutta piega, entrambe si urleranno contro e la prima spingerà l’amica sui binari mentre sta arrivando il treno.

In preda all’agitazione Yesim non si accorgerà che una telecamera ha ripreso tutta la scena. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che anche Oylum e Selin saranno presenti, ma non si accorgeranno di Yesim. Intanto, Tarik scoprirà da Olten che Ozan è stato arrestato ed è in carcere. Ci saranno altri colpi di scena? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti della dizi turca.

