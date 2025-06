Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà venerdì 20 giugno 2025, Asli cerca di far riavvicinare Tolga e Oylum ma resta gravemente ferita.

Volete sapere cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? La dizi turca con le sue intriganti vicende continua a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, infatti sono tantissime le persone che quotidianamente non perdono un episodio. Quando va in onda su Canale 5? Alle 14.10 da lunedì a venerdì, per la gioia dei fan però la soap viene tramessa anche in prima serata ogni venerdì e durante il weekend subito dopo Beautiful.

Per molti lavoratori è difficile seguire la messa in onda nel primo pomeriggio ed è per questo motivo che recuperano poi gli episodi in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto scopriamo cosa accadrà nella puntata di Tradimento di domani pomeriggio, venerdì 20 giugno 2025. Stando alle anticipazioni dopo il malore Sezai verrà dimesso dall’ospedale.

Tradimento, anticipazioni 20 giugno 2025: Asli viene colpita da un proiettile

Ipek e Guzide si sono spaventate molto a causa del malore di Sezai. Gli spoiler fanno sapere che l’uomo fortunatamente si riprenderà del tutto, ma per evitare di fare i conti in futuro con un altro infarto dovrà seguire una dieta. Le novità però non sono ancora finite, sul web sono emersi altri dettagli che faranno incuriosire non poco i telespettatori.

Cosa accadrà nella puntata di Tradimento di venerdì 20 giugno 2025? Le anticipazioni rivelano che Oltan si recherà da Kadriye Bedel, detto anche Zennure, per fare luce sui segreti del suo passato. Nel frattempo Asli porterà a casa sua con l’inganno sia Oylum che Tolga e li lascerà da soli con la speranza che possa esserci un riavvicinamento tra loro. Affinché i due possano parlare da soli lei si recherà in giardino dove resterà coinvolta in un litigio scoppiato tra i suoi vicini di casa. All’improvviso partirà un colpo di pistola, Asli verrà ferita gravemente.

