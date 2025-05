Un’altra puntata di Tradimento sta per andare in onda su Canale 5 e come al solito le novità non mancheranno. La soap opera turca quotidianamente cattura l’attenzione di moltissime persone e continua a conquistare un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. In molti sono curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, c’è chi preferisce scoprirlo durante la messa in onda e chi invece è troppo curioso per attendere.

La dizi turca viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, i suoi tantissimi fan però hanno la possibilità di vedere gli episodi in qualsiasi momento sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Prima di scoprire cosa accadrà domani, martedì 20 maggio 2025, vi ricordiamo he Tradimento va in onda anche il venerdì in prima serata e durante il weekend subito dopo Beautiful.

Tradimento, anticipazioni 20 maggio 2025: Ilknur vuole ricattare Tarik ma fa un’amara scoperta

Sono moltissimi i telespettatori che non perdono un’episodio dell’amata soap opera turca e non vedono l’ora di assistere a nuove ed intriganti vicende. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani Yesim conoscerà il suo primo cliente, Mehmet. Nei precedenti episodi ha avviato un’impresa di pulizia e spera che le cose possano andare bene nonostante Tarik non crede affatto in lei.

Intanto Ilknur cercherà di estorcere dei soldi a Tarik perché è convinto di poterlo ricattare con il video che crede di avere ancora sul telefono, quello che lo ritrae mentre uccide Korkmaz. Poco dopo, però, la donna farà un’amara scoperta. Quale? Si accorgerà che qualcuno ha cancellato il video e si scaglierà contro Yesim perché penserà che sia stata lei.

Oylum racconta la verità a Kahraman, lui le fa una promessa

Sono trapelate interessanti anticipazioni anche sulla puntata di oggi, lunedì 19 maggio 2025. Cosa accadrà? Mualla rivelerà a Kahraman che Can non è il figlio di Behram e gli chiederà di non partire per l’Argentina per aiutarla rintracciare Oylum.

Intanto Oylum si è recata da Tolga per parlare, interrompendo una riunione dell’ex fidanzato con degli uomini coreani. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che la ragazza non appena tornerà a casa sarà costretta a raccontare a Kahraman la verità sul piccolo Can, l’uomo dopo la sua confessione le prometterà che resterà al suo fianco.