Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? I protagonisti con le loro intriganti vicende continueranno a tenere moltissimi fan con il fiato sospeso, questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Il Turco, Greta Ferro spegne il gossip: "Can Yaman? Non interessa sono fidanzata"/ "Scene di ses*o? Lavoro"

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, giovedì 20 marzo 2025. Queste rivelano che Zelis e Ozan si recheranno alla Pedromol per affrontare Ismet. Non appena arriveranno da lui faranno i conti con una tragica scoperta, l’uomo è morto poche ore prima a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

"Marta Mare Fuori 5? Ecco chi è": parla Rebecca Mogavero/ "Recito grazie al mio fidanzato Christian Burruano"

Tradimento, anticipazioni 20 marzo 2025: Tarik usa la mail di Güzide e scrive alla figlia di Sezai

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori durante l’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Ozan accompagnerà Oylum a casa della madre e di nascosto vedrà Behram che le accarezza la spalla. Ciò che vedrà lo manderà su tutte le furie e deciderà di andare via.

Intanto, Tarik scriverà alla figlia di Sezai utilizzando la mail di Güzide. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che dirà alla ragazza che il padre le aveva nascosto la verità in merito ai loro incontri, subito dopo la bloccherà. Cos’altro succederà nella puntata di giovedì 20 marzo 2025? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per saperne di più, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Karadec, Timothée o David: chi è il papà del figlio di Morgane?/ Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale