Tradimento tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5 e lascia spesso tutti con il fiato sospeso con le sue intriganti vicende. Tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai. La soap opera turca dopo il tragico finale di Endless Love ha preso il suo posto andando in onda da lunedì a venerdì alle 14.10. Va in onda anche durante il weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

In molti si chiedono cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 21 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni di Tradimento trapelate sul web Oylum andrà a trovare Ozan in carcere e non potrà fare a meno di preoccuparsi non appena vedrà le ferite che ha riportato dopo la rissa. L’uomo cercherà di rassicurarla, subito dopo prenderanno una decisione. Quale? Quella di lavorare per evitare che la loro madre faccia i conti con altri dispiaceri a causa loro.

Tradimento, anticipazioni 21 febbraio 2025: Oylum teme che la madre non la perdonerà

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 21 febbraio 2025? Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Oylum avrà paura che la madre non la perdonerà e ne parlerà con Sezai. Intanto quest’ultima le rivelerà che ha una figlia, si chiama Ipek e vive in Canada.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nell’episodio di domani Ozan uscirà dal carcere e riceverà un’ottima notizia da Oltan. Gli dirà che i due testimoni si rivolgeranno alla procura per modificare la loro testimonianza e questo lo scagionerà in modo definitivo.

