Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di Tradimento che andrà in onda domani, come sempre su Canale 5 alle 14.10. In tanti aspettano di scoprire cosa succederà, in attesa della messa in onda sono trapelate interessanti anticipazioni che svelano curiosi dettagli. Ogni giorno la dizi turca dal punto di vista degli ascolti conquista sempre ottimi risultati, i suoi tantissimi fan oltre che in televisione possono vedere gli episodi anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Tradimento va in onda anche il venerdì sera e durante il weekend e conquista sempre l’attenzione di moltissime persone. Queste si chiedono cosa succederà domani, mercoledì 21 maggio 2025, come al solito le novità spiazzeranno tutti. Le anticipazioni svelano che Tolga farà una scioccante scoperta, troverà infatti la pancia finta di Selin e tra loro scoppierà inevitabilmente un acceso litigio.

Tradimento, anticipazioni 21 maggio 2025: Serra denuncia Tolga, Sezai porta Hakan da Guzide

Durante lo scontro Selin cadrà accidentalmente dalle scale e perderà i sensi dopo aver sbattuto la testa. In casa al momento del litigio sarà presente anche Serra che sentirà il loro battibecco dal piano inferiore, lei però non si accorgerà che la sorella è caduta dalle scale da sola e denuncerà Tolga perché convinta che sia stato lui a spingerla.

Saranno momenti pieni di tensione per Tolga, a causa della denuncia verrà infatti preso in custodia dalla Polizia e dovrà dimostrare che non c’entra nulla con la caduta della moglie. Le anticipazioni di Tradimento rivelano altri dettagli relativi alla puntata di domani, mercoledì 21 maggio 2025. Cosa succederà? Sezai accompagnerà Hakan a casa di Guzide, Ozan non sarà affatto d’accordo e non riuscirà ad accettarlo come fratello, il ragazzo però per un po’ di tempo vivrà insieme a loro.

Ilknur prova a ricattare Tarik ma scopre che il video è stato cancellato

Nella puntata di Tradimento di oggi, martedì 20 maggio 2025, Yesim conoscerà Mehmet, il suo primo cliente. Lei è molto felice della sua nuova attività e spera di poter dimostrare a Tarik che non fallirà.

Nel frattempo Ilknur ricatterà Tarik con il video dell’omicidio con lo scopo di farsi dare da lui dei soldi. Le anticipazioni però rivelano che la donna scoprirà che il video è sparito dal suo cellulare, qualcuno lo ha eliminato e convinta che sia stata Yesim se la prenderà con lei.