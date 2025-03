Cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento? Con tante novità e inaspettati colpi di scena continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori e spesso li lascia con il fiato sospeso. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Nel fine settimana, invece, viene trasmessa alle 14.45 il sabato e la domenica in prima serata. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni My Home My Destiny 20 marzo 2025/ Nermin invita Sakine ad accettare le quote del ristorante

Stando alle anticipazioni di Tradimento trapelate sul web nell’episodio di domani, venerdì 21 marzo 2025, Sahin rivelerà tutta la verità a Güzide. Le dirà che Tarik, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato un uomo chiamato Orhan per intimorirla. Sconvolta la donna racconterà tutto ai suoi figli e in preda alla rabbia Ozan giurerà di vendicarsi del padre sporgendo denuncia contro di lui.

Il Turco, Greta Ferro spegne il gossip: "Can Yaman? Non interessa sono fidanzata"/ "Scene di ses*o? Lavoro"

Tradimento, anticipazioni 21 marzo 2025: Tarik riesce a corrompere Ümit

Le novità però non sono ancora finite e come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei fan. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di domani Ümit affronterà Tarik e lo minaccerà di firmare una dichiarazione in cui si assume la responsabilità delle sue azioni.

Tarik troverà il modo di corrompere Ümit nella puntata di venerdì 21 marzo 2025, come? Gli prometterà di fargli rivedere sua figlia. Poco dopo la Polizia interrogherà l’avvocato, lui però negherà tutto davanti ad un video con la testimonianza di Sahin. Le anticipazioni di Tradimento al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà, di siuro i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Tradimento, 20 marzo 2025/ Zelis e Ozan scoprono che Ismet è morto, intanto Tarik...