Con le sue intriganti vicende Tradimento continua ad appassionare sempre di più i telespettatori. Questi infatti, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, ma viene trasmessa anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Un passo dal cielo 9, trama nona stagione/ Tornano Vincenzo e Carolina e nuovi personaggi

Ma cosa succederà ai protagonisti di Tradimento nella puntata di domani, sabato 22 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Tarik tornerà a casa da Yesim, non appena rimarranno da soli lei gli racconterà che Burcu si è tolta la vita. Nel frattempo Guzide avrà un confronto con Elmas durante il quale scoprirà che oltre al denaro l’ex marito le ha tenuto nascosti anche alcuni immobili.

Un passo dal cielo 9 si farà? Anticipazioni e quando in onda: Giusy Buscemi pronta all'addio/ Novità nel cast

Tradimento, anticipazioni 22 febbraio 2025: Ozan verrà liberato dalla custodia cautelare

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della soap opera turca. Le anticipazioni rivelano che Behram e Oylum si incontreranno per caso e discuteranno con Nazan dell’uomo che dopo aver rischiato di investirla ha puntato una pistola contro Oylum.

Nel frattempo, dopo che Oltan ha costretto i due testimoni a deporre delle dichiarazioni a favore di Ozan quest’ultimo verrà scagionato e liberato dalla custodia cautelare. Quella di Oltan è però una strategia per poter ricattare Guzide, il suo scopo è quello di spingerla a pronunciarsi come giudice in modo favorevole nei suoi confronti. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che il suo piano funzionerà, infatti l’uomo non verrà incriminato durante l’udienza.

Manuela muore in Un passo dal cielo 8, come finisce? Anticipazioni/ Vincenzo indaga sulla sua aggressione