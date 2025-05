Tradimento non smette di stupire i suoi tantissimi fan, quotidianamente infatti cattura la loro attenzione con tante novità e colpi di scena. Dal punto di vista degli ascolti l’amata soap opera turca conquista sempre un notevole successo e in molti attendono di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate ai protagonisti. Per coloro che sono troppo curiosi per aspettare la messa in onda le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni interessanti dettagli sulla puntata di domani, giovedì 22 maggio 2025.

Come al solito i colpi di scena non mancheranno e moltissime persone resteranno davanti al televisore per non perdere le vicende di Tradimento. Stando agli spoiler nell’episodio di domani dopo l’arrivo di Hakan a casa di Guzide Umit lo accoglierà subito come suo nipote, anche se non c’è ancora la certezza che sia davvero figlio della giudice.

Tradimento, anticipazioni 22 maggio 2025: Ozan va da Zelis, le dice che vuole divorziare

Per Tolga non sarà un momento affatto semplice, dopo che Serra l’ha denunciato è stato portato via dalla Polizia e il giudice confermerà il suo arresto in attesa del processo.

Le anticipazioni di Tradimento, relative alla puntata che verrà trasmessa giovedì 22 maggio 2025, rivelano che Tolga dovrà rimanere in carcere fino al processo perché temono he possa darsi alla fuga. Intanto Ozan si recherà in prigione per fare visita a Zelis, tra i due scoppierà un’accesa lite e lui su tutte le furie la informerà del fatto che ha intenzione di chiedere il divorzio.

Furiosa lite tra Tolga e Selin, lei cade dalle scale e perde i sensi

Saranno interessanti anche le vicende di Tradimento in onda oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Cosa accadrà? Tolga sarà furioso non appena troverà la pancia finta di Selin e tra i due scoppierà una discussione molto animata. Tra urla e accuse lei finirà per cadere dalle scale e perderà i sensi a causa di una violenta botta alla testa.

Dopo averli sentiti litigare dal piano di sotto Serra, che non sa che la caduta della sorella è stata un incidente, denuncerà Tolga perché convinta che sia stato lui a spingerla e verrà portato via dalla Polizia. Nel frattempo Sezai porterà Hakan a casa di Guzide, il ragazzo infatti per un po’ di tempo vivrà a casa del giudice. Ozan non lo accetterà come fratello e cercherà di opporsi, ma sarà inutile.