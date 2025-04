Le intriganti vicende di Tradimento continuano ad appassionare sempre di più moltissimi telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e non si ferma nemmeno durante il weekend. Il sabato infatti va in onda alle 15.15 e la domenica alle 14.45.

THE WHITE LOTUS 3/ La serie che irride la borghesia contemporanea e fa risaltare la natura

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 23 aprile 2025. Queste rivelano che dopo il viaggio a New York Ipek resterà senza soldi e Sezai andrà a prenderla in una stazione di servizio.

Francesca Chillemi: età, dove vive, marito e figli, com'era a Miss Italia, studi. Tutto su Azzurra di Che Dio

Tradimento, anticipazioni 23 aprile 2025: Ilknur trova dei soldi nella borsa di Yesim, Serra e Selin discutono

Saranno tante le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori nei prossimi episodi. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani Ilknur troverà 500 dollari nella borsa di Yesim e deciderà di chiederle delle spiegazioni, lei però dirà che si tratta di un bonus che ha ottenuto al lavoro.

Cos’altro succederà nell’episodio di Tradimento che andrà in onda mercoledì 23 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Serra, con i soldi che la sorella le aveva dato per pagare le bollette comprerà delle cuffie, chiederà poi altri soldi a Selin. Mentre le due discuteranno apprenderanno delle scioccanti notizie dalla tv. Di che si tratta? Scopriranno che il figlio di Oylum è stato rapito e che Behram è stato ferito gravemente con un colpo di arma da fuoco.

Anticipazioni Tradimento, puntata 20 aprile 2025/ Tarik scopre che Oylum non è sua figlia e aggredisce Guzide

Tolga ammette di essere innamorato di Oylum, Sezai si precipita da Ipek

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, martedì 22 aprile 2025, dopo aver rapito Cam Yesim lo porterà in una struttura. Intanto Oltan sarà molto preoccupato per Tolga, durante un loro litigio il ragazzo gli confesserà di essere ancora innamorato di Oylum, infatti vuole fare di tutto per aiutarla.

Nel frattempo Mualla, per monitorare Behram, farà installare una telecamera di sorveglianza nella sua camera d’ospedale. Sezai, invece, si precipiterà da Ipek. La donna, dopo che le hanno clonato la carta, resterà bloccata in una stazione di servizio.