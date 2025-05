Per i tantissimi fan di Tradimento annoiarsi è impossibile con le intriganti vicende che giorno dopo giorno tengono tutti con il fiato sospeso. La nota soap opera turca in termini di ascolti continua a conquistare un successo notevole e in molti si chiedono cosa accadrà. Se non avete voglia di aspettare la messa in onda, su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, leggete le anticipazioni per sapere in anteprima cosa accadrà nella puntata di domani, venerdì 23 maggio 2025.

Dopo aver visto la moglie e averle detto che vuole chiedere il divorzio Ozan discuterà con Ilknur di Zelis, la donna si recherà poi on prigione per fare visita alla figlia che apparirà molto prova e le chiederà di darle dei soldi. Tradimento va in onda anche in prima serata ogni venerdì e durante il weekend dopo gli episodi di Beautiful.

Tradimento, anticipazioni 23 maggio 2025: Guzide mette in guardia Sezai su Ipek

Selin sarà ancora in ospedale dopo l’incidente avvenuto a casa mentre litigava in modo animato con Tolga e non ci saranno miglioramenti nelle sue condizioni di salute. Gli spoiler rivelano che anche Olyum si recherà dalla moglie di Tolga e per lei sarà impossibile trattenere le lacrime, durante la visita le lascerà un mazzo di fiori e subito dopo andrà via.

Intanto Guzide rivelerà a Sezai che sua figlia Ipek sta nascondendo qualcosa, ha due auto. Quando l’avvocato ne parlerà con la figlia la sua reazione sarà alquanto furiosa. La donna dopo aver visto le foto gli dirà che non è sua, appartiene infatti alla sua amica Azra.

Tolga in carcere, Ozan litiga con Zelis e vuole il divorzio

Tante novità anche nella puntata di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Cosa accadrà? Umit non sa ancora se Hakan sia realmente il figlio di Guzide, però deciderà di accoglierlo come suo nipote.

Le anticipazioni di Tradimento svelano anche che l’arresto di Tolga verrà confermato dal giudice, temono che possa scappare ed è per questo che dovrà restare in carcere fino al processo. Nel frattempo Ozan andrà a trovare la moglie in carcere e tra loro scoppierà un acceso litigio, a Zelis dirà che vuole chiedere il divorzio.