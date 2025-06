Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa succederà martedì 24 giugno 2025, Oltan lascerà Ipez e suo padre la caccerà via di casa.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento? I suoi affezionati fan sono sempre più curiosi, infatti non perdono un episodio. Moltissime persone seguono la dizi turca su Canale 5, da lunedì a venerdì alle 14.10, in prima serata ogni venerdì e anche nel fine settimana. C’è chi invece non riesce a vedere gli episodi sul piccolo schermo e li recupera in streaming sul sito Mediaset Infinity, dove sono disponibili in qualsiasi momento.

Di fronte alla scomparsa della figlia Sezai continuerà a sperare di ritrovarla viva e impedirà lo stop delle ricerche. Anche Yesim sarà convinta che Ipek sia ancora viva, però deciderà di cercarla da sola in un altro modo. Come? Chiedendo informazioni agli abitanti della località in cui è stata ritrovata la sua auto e alla fine la troverà nascosta in una delle case del posto. Intanto sul web sono trapelate altre interessanti anticipazioni, queste riguardano la puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 24 giugno 2025.

Tradimento, anticipazioni 24 giugno 2025: Sezai caccia di casa Ipek

I colpi di scena non mancheranno nell’episodio di domani e lasceranno moltissimi telespettatori a bocca aperta. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto che Ipek è ancora viva Yesim si precipiterà da Oltan per metterlo al corrente. Lui, ferito, si recherà dalla figlia di Sezai e metterà fine alla loro relazione.

Dopo aver chiuso con Ipek Oltan informerà Guzide e lei si recherà subito da Sezai. Quest’ultimo sarà scioccato a causa del comportamento della figlia, deciderà infatti di cacciarla via di casa insieme a Neva senza darle la possibilità di spiegarsi. Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata di martedì 24 giugno 2025 rivelano anche che Guzide riceverà la visita di una donna che chiederà il suo aiuto per ritrovare il figlio che le hanno portato via.

