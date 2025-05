Saranno molti i colpi di scena in Tradimento, negli episodi previsti per domani, sabato 24 maggio 2025. La dizi turca infatti viene trasmessa anche nel fine settimana e come al solito sarà disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Le anticipazioni svelano che Ipek accuserà Guzide di averla minacciata di fare ritorno in Canada per impedirle di rovinare il suo rapporto con Sezai.

La giudice sarà sconvolta e non saprà cosa dire mentre Sezai cercherà di calmare la figlia. Zeynep e Ozan scopriranno che Hakan si sta nascondendo a casa loro, dopo essere stato beccato minaccerà di uccidere la donna e scapperà con l’auto del figlio di Guzide. Ozan lo seguirà con un motorino, nel frattempo li raggiungerà anche la Polizia che porterà il ragazzo in centrale.

Tradimento, anticipazioni 24 maggio 2025: Guzide scopre che Hakan non è suo figlio

Negli episodi di domani non appena Guzide si recherà alla stazione di Polizia riceverà il risultato del test del DNA e scoprirà che Hakan non è suo figlio. Intanto Azra venderà l’auto di Ipek e invierà il denaro a Tarik, Tolga invece verrà scagionato dopo che Selin dirà alla Polizia che il marito non l’ha spinta dalle scale ma è stato solo un incidente.

Stando alle anticipazioni di Tradimento, Selin confesserà a Serra che in realtà non ricorda nulla dell’accaduto però spera che difendendo Tolga lui capirà quanto lo ama e sceglierà di dare un’altra chance alla loro relazione.

Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme, come reagirà lei

Ci saranno altre novità negli episodi di sabato 24 maggio 2025. Gli spoiler di Tradimento fanno sapere che Oltan parlerà con l’avvocato Engin per evitare il divorzio del figlio da Selin dopo che la ragazza lo ha fatto scagionare. Tolga telefonerà a Oylum dal carcere per chiederle di scappare insieme, portando naturalmente anche Can con loro.

Oylum vorrebbe accettare la proposta del suo amato, a frenarla però sarà la paura che prova, infatti dirà a Tolga che ci penserà. Intanto gli Ozguder festeggeranno dopo che l’esito del test del DNA ha escluso che Guzide sia la madre di Hakan.