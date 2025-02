Ci saranno tante interessanti novità e colpi di scena inaspettati nella nuova settimana di Tradimento e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5. Va in onda anche nel fine settimana, sabato alle 14.45 e domenica in prima serata, tantissimi sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso.

Gli episodi di Tradimento oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 25 febbraio 2025. Queste rivelano che Yesim deciderà di partire per Antalya e affiderà la piccola Oyku ad una tata, Selime. Guzide e Umit non si fideranno affatto e pedineranno la ragazza e la bambina fino ad un parco giochi.

Tradimento, anticipazioni 25 febbraio 2025: Tarik incontra il boss Tahir

Quando Guzide e Umit verranno visti accetteranno le richieste della bambina, cioè portarla via dal parco e vivere a casa loro fin quando non tornerà sua madre. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Selime non verrà informata e lei deciderà di non sporgere denuncia a causa di alcuni precedenti sulla fedina penale. La ragazza terrà nascosta la verità a Yesim, infatti non le dirà nulla in merito alla scomparsa della figlia.

Nel frattempo Tarik incontrerà il malavitoso boss Tahir, il vero proprietario del terreno che Elmas ha posto sotto ingiunzione. La sua proposta sarà quella di intimidire la donna per farle cambiare idea, il boss accetterà di farlo ma si tirerà indietro quando scoprirà che si tratta della nipote di Azhad Aga. Cos’altro succederà nella puntata di domani, martedì 25 febbraio 2025? Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Tolga troverà il coraggio di affrontare suo padre e metterà fine al loro rapporto.

