Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà mercoledì 25 giugno 2025, Ipek disperata da Oltan ma lui la manda via, Sezai fa la proposta a Guzide.

La situazione diventerà sempre più delicata per Ipek dopo quello che ha fatto, nei prossimi episodi di Tradimento si ritroverà infatti ad affrontare dure conseguenze a causa del suo gesto. Dopo aver inscenato il suo finto suicidio suo padre e Oltan erano distrutti ma entrambi saranno furiosi quando scopriranno che stava solo fingendo per far preoccupare Sezai. I tantissimi fan della nota dizi turca, in onda alle 14.10 su Canale 5 da lunedì a venerdì, sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà.

Ogni settimana la soap tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche il venerdì in prima serata, non va in pausa nemmeno durante il fine settimana, infatti va in onda come al solito dopo Beautiful. Sul web sono emerse alcune interessanti anticipazioni sulla puntata di Tradimento che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 25 giugno 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Tante saranno le novità e come al solito saranno tantissime le persone che restano incollate al televisore.

Tradimento, anticipazioni 25 giugno 2025: Sezai chiede a Guzide di sposarlo

Dopo che Oltan ha deciso di mettere fine alla loro relazione Ipek in preda alla disperazione si presenterà da lui e lo pregherà di concederle un’altra possibilità. Né le sue lacrime né le sue parole riusciranno a fargli cambiare idea, infatti la farà cacciare via dalle guardie in modo alquanto scortese, non vuole avere più nulla a che fare con lei dopo quello che ha fatto.

Nel frattempo Sezai si presenterà a casa di Guzide, con la figlia sta vivendo un momento davvero delicato ma dal punto di vista sentimentale ha le idee molto chiare. L’uomo chiederà al giudice di diventare sua moglie e lei accetterà con grande entusiasmo. Il matrimonio verrà celebrato il giorno dopo, entrambi saranno molto emozionati e felici. Le anticipazioni di Tradimento svelano che nell’episodio di mercoledì 25 giugno 2025 Selin verrà dimessa dall’ospedale, a casa ci sarà anche Serra ad attenderla.

