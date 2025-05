Tradimento, dove eravamo rimasti: Guzide scopre che Hakan non è suo figlio

Anche nella giornata di domani, domenica 25 maggio 2025, il pubblico di Canale 5 non farà a meno delle intricate avventure di Tradimento, la dizi turca che sta registrando grandi ascolti. La soap opera andrà in onda domani con il suo ultimo appuntamento televisivo della settimana a partire dalle ore 14.20 circa, dopo Beautiful e prima della consueta puntata domenicale di Verissimo. Prima di immergerci nelle anticipazioni di domani, facciamo il punto su quanto accade nella puntata di oggi.

Anticipazioni Beautiful, 25 maggio 2025/ Hope discute con Brooke e difende la relazione con Thomas

Ci sarà uno scontro tra Ipek e Guzide sulla scia di polemiche in merito al rapporto con Sezai, mentre Zeynep e Ozan scoprono che Hakan si trova nascosto nella loro casa. Scoperto, l’uomo scappa con la macchina del figlio di Guzide e viene rincorso da Ozan, sino a quando interviene la Polizia per portarlo alla centrale; proprio in centrale Guzide scopre dal test del DNA che Hakan non è suo figlio. Intanto Selin cerca di scagionare Tolga dopo aver parlato con la polizia; il ragazzo nel mentre medita di fuggire insieme a Oylum e Can, ma la donna è frenata dalla paura.

Un posto al sole, anticipazioni 26 maggio 2025/ Giulia distrutta, Mariella vuole chiudere con l'amore

Anticipazioni Tradimento, 25 maggio 2025: Neva arriva da Sezai

Entrando nel merito delle anticipazioni di Tradimento della puntata di domani, riportate sul sito di Mediaset Infinity, che cosa dovrà aspettarsi il pubblico? Neva, ex babysitter di Ipek, è arrivata da Sezai e ci sarà anche un acceso scontro tra Ipek e Azra; la prima infatti intimerà alla seconda di riconsegnarle immediatamente l’automobile, ma Azra nega spiegando di averla venduta e consapevole che la stessa Ipek non potrà in alcun modo riferirlo al padre.

Ipek è su tutte le furie e ci pensa Yesim, nel tentativo di entrare in casa, a tranquillizzarla. Nel frattempo le condizioni di salute di Behram sono ormai irrimediabilmente segnate dopo quanto accaduto; i medici hanno infatti ormai dichiarato la sua morte cerebrale e Nazan chiede a Mualla per quale motivo non ha ancora intenzione di staccare i macchinari una volta per tutte.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 26 maggio 2025/ Miguel vuole rivedere Gracia, lei riflette e decide di...