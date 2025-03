Le vicende di Tradimento continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nei prossimi episodi. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata i telespettatori restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio, la dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 25 marzo 2025. Queste rivelano che dopo aver avuto una discussione con Tolga su Ozan, Oltan prenderà una decisione che finirà di rovinare il suo rapporto con il figlio. Cosa farà? Sfratterà l’azienda informatica del figlio dagli uffici che sono di sua proprietà. Lui non reagirà affatto bene, ma non si arrenderà.

Tradimento, anticipazioni 25 marzo 2025: Selin offre il suo sostegno a Tolga, lui vuole tenerla a distanza

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan della dizi turca. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani Tolga, per preparare una presentazione importante che scadrà il giorno dopo, accoglierà il suo team nel suo appartamento.

Anche Selin si recherà a casa di Tolga per manifestargli il suo sostegno, però lo farà senza prima avvisarlo. Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che nell’episodio di martedì 25 marzo 2025 l’uomo non saprà come farle capire che non vuole averla al suo fianco senza però ferire i suoi sentimenti. Riuscirà a tenerla a distanza senza deluderla? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti.

Tarik si risveglia in ospedale, Yesim gli fa credere che è stata Guzide ad avvelenarlo

Nella puntata che verrà trasmessa oggi, lunedì 24 marzo 2025, Tarik si sveglierà in ospedale e Yesim farà finta di essere preccupata per lui. Stando alle anticipazioni la donna cercherà di fargli credere che è stata Guzide ad avvelenarlo e che sia stato questo a causargli l’attacco cardiaco, lui però non saprà se crederle oppure no.

Nel frattempo Volkan farà molte domande sospette a Sezai in merito al suo coinvolgimento nel traffico di droga, l’uomo però capirà che si tratta di una spia mandata dalla Polizia. L’avvocato confermerà la sua innocenza e subito dopo gli chiederà di andare via.