Diventano sempre più intriganti le vicende di Tradimento ed è per questo motivo che catturano sempre di più l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Va in onda anche nel weekend, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata, colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso tutti a bocca aperta.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Selin si recherà in ufficio da Tolga per chiedergli la sua opinione nei confronti di Ozan. Proprio in quel momento, però, l’azienda farà i conti con l’attacco di un hacker che bloccherà tutti i loro sistemi informatici.

Tradimento, anticipazioni 26 febbraio 2025: Tolga riuscirà a trovare una soluzione? Il tempo è pochissimo

Tolga dovrà affrontare una situazione davvero delicata e difficile in azienda, tutto tornerà alla normalità solo in cambio di ben dieci milioni di dollari. Per trovare il denaro che servirà a risolvere la grave situazione il ragazzo avrà a disposizione solo sei ore di tempo. Le anticipazioni fanno sapere che proverà a trovare una soluzione da solo, solo una persona potrebbe salvarlo.

Nel frattempo Behram si presenterà a casa di Oylum e le chiederà di salire in auto con lui. Le anticipazioni di Tradimento di mercoledì 26 febbraio 2025 rivelano che il ragazzo vuole portarla nel suo ristorante e ci sarà una sorpresa ad attenderla. Intanto, Sezai chiederà a Güzide di parlare, il motivo? Vuole confessarle qualcosa che riguarda la sua vita.

