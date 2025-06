Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà giovedì 26 giugno 2025, in cantiere Kahraman salverà la vita a Ozan.

I tantissimi fan di Tradimento si preparano a vedere gli ultimi episodi prima della pausa estiva. L’amatissima dizi turca non verrà trasmessa su Canale 5 venerdì in prima serata e nemmeno nel weekend. Per scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti i telespettatori dovranno attendere, la soap infatti tornerà in onda a settembre con tante novità e colpi di scena. Intanto, da lunedì approderà sul piccolo schermo una nuova serie tv turca intitolata ‘Forbidden Fruit‘ e in molti sono già curiosi di scoprire come sarà.

Forbidden Fruit prenderà il posto di Tradimento, infatti andrà in onda alle 14.10 su Canale 5, prima de La forza di una donna. Le dizi turche trasmesse fino ad ora in televisione hanno sempre fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, conquistando infatti un successo notevole dal punto di vista degli ascolti. Quotidianamente sono moltissime le persone che non perdono un episodio, le puntate sono sempre disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelati interessanti spoiler sulla puntata di Tradimento di domani, giovedì 26 giugno 2025, i dettagli che sono emersi fino ad ora faranno incuriosire non poco i fan.

Tradimento, anticipazioni 26 giugno 2025: Ozan coinvolto in un incidente, Kahraman lo salva

Come al solito non mancheranno i colpi di scena nella nota soap opera turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10. Le anticipazioni fanno sapere che Ozan chiederà alla sorella di portargli direttamente in cantiere i vestiti per le nozze altrimenti rischierebbe di non arrivare in tempo al matrimonio.

Quando Oylum arriverà in cantiere assisterà ad una pericolosa scena che la farà non poco preoccupare. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni di Tradimento nell’episodio di giovedì 26 giugno 2025 ci sarà un incidente e Kahraman finirà per essere sommerso dal terriccio scaricato da un camion per salvare la vita ad Ozan.

