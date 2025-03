Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Come al solito tante saranno le novità e gli inaspettati colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. La nota dizi turca sta conquistando non poco successo in termini di ascolti, va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata.

Anticipazioni The Family 2, 25 marzo 2025/ Aslan accusa la madre, Cihan minaccia di portargli via tutto

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 marzo 2026. Queste rivelano che Oylum continuerà a frequentare Behram nonostante il parere contrario di sua madre. Lui la sorprenderà con un concerto privato della sua band preferita.

Anticipazioni Tradimento, 25 marzo 2025/ Oltan sfratta l'azienda di Tolga, lui vuole allontanare Selin

Tradimento, anticipazioni 26 marzo 2025: Oylum confessa a Behram di essere incinta

Dopo essere finito in ospedale a causa di un avvelenamento Tarik si lascerà convincere da Yesim a denunciare Guzide accusandola di essere lei la colpevole. Stando alle anticipazioni la donna si rivolgerà a Ilknur, al quale chiederà di nascondere un flacone di medicinali che possano dimostrare la sua colpevolezza nella camera da letto della giudice.

I tantissimi fan di Tradimento assisteranno ad altre novità nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 26 marzo 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Oylum confesserà a Behram di essere incinta, ma quando lei gli dirà che la sua intenzione è quella di abortire lui le chiederà di sposarlo e di crescere il bambino insieme.

Champagne fiction Rai1, Peppino Di Capri: "Enrico Ruggeri mi prese in giro"/ "Flirt con Mina? Ecco verità"

Oltan rovina il suo rapporto con il figlio, Tolga vuole tenere Selin a distanza

Nella puntata di Tradimento che andrà in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, Oltan prenderà una decisione che inevitabilmente comprometterà il suo rapporto con il figlio. Quale? Sfratterà la sua azienda di informatica dagli uffici di sua proprietà.

Tolga proverà comunque a rispettare un’importante scadenza e per farlo inviterà a casa sua tutto il suo team di lavoro. Anche Selin si recherà a casa di Tolga per stargli vicino in un momento così delicato, lui però dovrà trovare un modo per farle capire che non la sua vuole al suo fianco senza però ferirla.