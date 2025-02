Tradimento continua ad appassionare sempre di più i telespettatori con le sue intriganti vicende che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno e faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della dizi turca, questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Su Canale 5 la soap va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 e non si ferma nemmeno durante il weekend, il sabato infatti viene trasmessa alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 febbraio 2025. Cosa succederà? Oyku finirà in pronto soccorso a causa di un’intossicazione, ma fortunatamente la situazione non sarà grave, infatti le diranno che potrà essere dimessa subito se mostrerà un documento. Guzide apparirà molto preoccupata, visibilmente nel panico avrà paura che Tarik possa scoprire quello che è successo.

Tradimento, anticipazioni 27 febbraio 2025: Behram e Oylum si introducono a casa di Yesim

Molte altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap opera turca durante la messa in onda della puntata di domani. Stando alle anticipazioni Behram farà una telefonata a Oylum che si rivelerà provvidenziale. I due faranno irruzione nella casa di Yesim dove troveranno il documento della bambina.

Al momento delle dimissioni però mostrare il documento di Oyku non sarà sufficiente per farle lasciare l’ospedale, infatti li informeranno del fatto che solo un genitore può portarla via. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 27 febbraio 2025 telefoneranno ad Ozan e fingeranno che sia il padre della bambina. Lui in quel momento si troverà in un bar e farà scrivere in ospedale una falsa autorizzazione alle dimissioni.

