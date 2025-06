Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà venerdì 27 giugno 2025, Kahraman in ospedale dopo aver salvato Ozan, Tarik e Guzide scoprono che...

Va in onda domani, venerdì 27 giugno 2025, l’ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva. L’amatissima soap opera turca infatti si fermerà durante l’estate e tornerà a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan a settembre, loro non vedono l’ora di assistere alle nuove vicende per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Durante lo stop al suo posto verrà trasmessa un’altra soap opera turca, Forbidden fruit, l’attesa da parte dei telespettatori è già tanta, sono curiosi di scoprire se anche questa riuscirà a catturare il loro interesse.

Intanto, sul web sono trapelate alcune anticipazioni sull’episodio di Tradimento di domani, venerdì 27 giugno 2025. Cosa succederà? Dopo aver salvato la vita a Ozan in cantiere, Kahraman verrà trasportato d’urgenza in ospedale. L’uomo era stato sotterrato da un carico di terra, davanti agli occhi spaventati di Oylum, riuscirà a salvarsi?

Tradimento, anticipazioni 27 giugno 2025: Tarik e Guzide scoprono la verità

Dopo aver cercato a lungo la verità in merito a ciò che è accaduto in passato, Tarik e Guzide scopriranno finalmente chi è il loro figlio biologico, i risultati del test del DNA infatti confermeranno che si tratta di Dundar.

Sono emersi altri dettagli sulla puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, venerdì 27 giugno 2025, nel daytime di Canale 5. Stando alle anticipazioni dopo la fine della sua relazione con Oltan Ipek sarà distrutta e Neva proverà a tirarla su di morale. Nel frattempo Kahraman, dopo aver subito un delicato intervento durante il quale gli hanno asportato la milza, resterà in terapia intensiva sotto osservazione.

