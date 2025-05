Saranno tanti gli avvenimenti che accadranno nella nuova settimana di Tradimento e per i suoi tantissimi fan sarà impossibile non lasciarsi stupire. Questi non perdono un episodio, anche quando non riescono a seguire la dizi turca in televisione, su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, la guardano in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento va in onda anche il venerdì in prima serata e nel weekend subito dopo Beautiful facendo incuriosire sempre di più i telespettatori. Ma cosa accadrà ai protagonisti nelle nuove puntate? Diversi sono i dettagli trapelati sull’episodio di domani, martedì 27 maggio 2025, stando alle anticipazioni il piccolo Can sarà fuori pericolo.

Tradimento, anticipazioni 27 maggio 2025: Oylum dura contro Mualla, Selin vuole che Tolga soffra

Il figlio di Ouylm dopo aver ingoiato una delle medicine di Mualla ha dovuto subire una lavanda gastrica ma fortunatamente non ci saranno conseguenze tragiche. La figlia di Guzide, però, sarà furiosa e rivolgendosi alla suocera le urlerà di non avvicinarsi mai più a suo figlio.

Le anticipazioni di Tradimento svelano anche che Nazan proverà a convincere Mualla a trovare un modo per fare pace con Oylum per poter vivere tutti serenamente. Intanto Selin sarà furiosa nella puntata di martedì 27 maggio 2025, darà fuoco ad alcuni vestiti di Tolga e minaccerà di bruciare l’intera casa per fargli provare la stessa sofferenza che sta provando lei.

Guzide viene spiata da Tarik, Sezai le chiede scusa

Anche le anticipazioni relative all’episodio di oggi, lunedì 26 maggio 2025, si lasciano sfuggire curiosi dettagli. Ozan e Umit riveleranno a Guzide di aver visto una sua dipendente, Gulsum, nell’ufficio di Tarik. Non sarà difficile capire che la donna è stata mandata a lavorare lì dall’ex marito del giudice per poterla spiare.

Sezai sentirà la necessità di scusarsi con Guzide, il motivo? Per il suo comportamento e per non aver capito gli sbagli che la figlia stava commettendo. Nella puntata di oggi Ilknur si recherà da Mualla per portarle le medicine, lei in quel momento sarà impegnata a dare da mangiare al piccolo Can.