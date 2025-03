Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire on poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 ma tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend, il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata.

Oltre che in televisione gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 marzo 2025. Cosa succederà? Guzide è accusata del tentato omicidio di Tarik però, nonostante Yesim avesse chiesto a Ilknur di nascondere nella camera da letto della giudice il farmaco che lei stessa ha usato per avvelenare Tarik, la polizia non troverà nulla a casa sua. L’uomo assicurerà di aver portato il farmaco a casa della donna, ma non verrà trovato.

Tradimento, anticipazioni 27 marzo 2025: Yesim inganna Tarik, Oylum non vuole accettare la proposta di Behram

Tarik potrà essere dimesso dall’ospedale dopo il malore ma Yesim nell’episodio di domani riuscirà a farlo rimanere lì inventando di aver trovato nelle sue urine delle tracce di sangue.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 27 marzo 2025 Oylum è incinta ma non ha nessuna intenzione di accettare la proposta di Behram, cioè convolare a nozze e crescere insieme il bambino. Lei continuerà a pensare che la soluzione migliore sia quella di interrompere la gravidanza.

Behram chiede a Oylum di sposarlo, Tarik denuncia Guzide

Saranno tante le novità nella puntata di Tradimento che andrà in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Le anticipazioni rivelano che Yesim riuscirà a convincere Tarik a denunciare Guzide per averlo avvelenato. Per incastrare la giudice chiederà a Ilknur di nascondere nella sua camera da letto il farmaco che ha causato il malore di Tarik.

Intanto Oylum continuerà a frequentare Behram, anche se sua madre non è d’accordo. La ragazza confesserà a Behram di essere incinta, dirà anche che ha intenzione di abortire. Quale sarà la sua reazione? Lui le proporrà di diventare sua moglie e di crescere il bambino insieme.