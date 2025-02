Le intriganti vicende di Tradimento catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota dizi turca in termini di ascolti sta conquistando ottimi risultati, va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Tradimento che verrà trasmessa domani, venerdì 28 febbraio 2025. Queste rivelano che Ozan mentre si troverà in un bar resterà ammaliato dalla bellezza di una ragazza, la vedrà mentre si sta dirigendo verso la barca di Oltan. Intanto, Sezai non appena tornerà a casa si lascerà sfuggire una scioccante rivelazione con Guzide per liberarsi di un grosso peso che porta da troppo tempo.

Tradimento, anticipazioni 28 febbraio 2025: Yesim torna a Istanbul ma non trova la figlia, andrà dalla Polizia

A Guzide l’uomo rivelerà che si sente profondamente in colpa perché quattordici anni fa ha accusato la moglie di un tradimento che non aveva commesso spingendola a togliersi la vita. Tantissimo è il dolore che prova per aver provocato la morte della donna. Intanto Yesim non riuscirà a mettersi in contatto con Selime, la babysitter a cui ha affidato sua figlia e inizierà a preoccuparsi.

Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Yesim, nell’episodio di venerdì 28 febbraio 2025, inizierà a temere il peggio ed è per questo motivo che deciderà di tornare a Istanbul. Arrivata a casa scoprirà che lì non c’è nessuno, sono spariti anche i documenti della piccola Oyku. La donna in preda alla preoccupazione si precipiterà dalla Polizia. Gli agenti troveranno un video di sicurezza che ritrae la bambina con Umit, l’uomo verrà quindi portato in centrale.

