Tolga non ha mai smesso di amare Oylum e dopo la fine del suo matrimonio con Selin spera che il loro amore possa avere un’altra chance. Lui non ha nessuna intenzione di restare insieme alla moglie, soprattutto dopo che lei gli ha nascosto di aver perso la bambina che portava in grembo per convincerlo a rimanere insieme a lei. Le vicende di Tradimento, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, non smettono di stupire i telespettatori con tante novità e colpi di scena.

Doppio gioco, anticipazioni nuova fiction Canale 5/ Quante puntate, quando inizia e come vederlo in streaming

La dizi turca viene trasmessa sul piccolo schermo anche in prima serata ogni venerdì e non si ferma nemmeno durante il weekend. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che nella puntata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, Tolga sarà molto chiaro e diretto con Selin. All’ex moglie, infatti, dirà che è innamorato solo di Oylum e che non smetterà mai di amarla.

Anticipazioni Gerri 2, trama della seconda stagione/ L'ispettore tra passato e arrivo di una donna misteriosa

Tradimento, anticipazioni 28 maggio 2025: Tolga vuole stare con Oylum, Guzide fredda con Nazan

Con il passare del tempo Tolga si è reso conto di aver commesso un terribile errore convolando a nozze con Selin e non si farà scrupoli a dirglielo. Le sue parole la feriranno profondamente nell’episodio di domani anche se era consapevole dei sentimenti che lui prova per Oylum.

Nel frattempo Oylum chiamerà la madre per informarla del malore del piccolo Can, lei nell’episodio di mercoledì 28 maggio 2025 correrà subito in ospedale e in preda alla preoccupazione sarà molto fredda e distaccata nei confronti di Nazan, quest’ultima il giorno dopo andrà dalla giudice in ufficio per avere un chiarimento. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che Guzide scoprirà chi è stato a boicottare l’impresa di pulizie di Yesim.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Miran muore?/ Vittima di un terribile incidente, nuove puntate

Oylum furiosa con Mualla, Selin brucia i vestiti di Tolga

Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi, martedì 27 maggio 2025? Stando alle anticipazioni di Tradimento il piccolo Can starà bene dopo aver subito una lavanda gastrica, su tutte le furie Oylum chiederà a Mualla di restare alla larga da suo figlio. Intanto Nazan, per poter vivere in modo pacifico, proverà a convincere Mualla ad avere un chiarimento con la nuora.

Quali altre vicende faranno incuriosire i tantissimi fan della soap opera turca? Selin in preda alla furia brucerà alcuni vestiti di Tolga e minaccerà di dare fuoco a tutta la casa per farlo soffrire come sta soffrendo lei.