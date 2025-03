Le intriganti vicende di Tradimento continuano a catturare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan, questi infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidinamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Come finisce Mare Fuori 5: chi muore? Rosa Ricci vittima di agguato, Carmela contro Milos/ Silvia scagionata

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Tradimento, relative alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 marzo 2025. Queste rivelano che Tarik troverà a casa sua il flacone del medicinale che gli ha causato un infarto, per saperne di più deciderà di affidarlo a Omer per far analizzare le impronte. Ma come mai il flacone con il medicinale incriminato si trova a casa sua? Su ordini di Yesim Ilknur lo aveva nascosto a casa di Guzide con l’intenzione di incastrarla per il tentato omicidio dell’ex marito, quando la Polizia ha fatto la perquisizione però non ha trovato nulla.

Ciro sapeva che la madre era viva! Tutta la verità sul passato di Rosa Ricci/ Anticipazioni Mare Fuori 5

Tradimento, anticipazioni 28 marzo 2025: Umit ha riportato il medicinale a casa di Tarik

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità che cattureranno non poco la loro attenzione nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Ilknur aveva davvero portato il flacone di medicinale a casa della giudice, Zeynep però ha visto tutto ed è subito intervenuta.

Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che Zeynep dopo aver recuperato il medicinale lo ha affidato a Umit che lo ha riportato a casa di Tarik, senza il loro intervento Guzide sarebbe stata accusata ingiustamente di tentato omicidio. Cos’altro succederà nell’episodio di venerdì 28 marzo 2025? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Seydou Sarr, chi è il protagonista di Io Capitano/ Dall'infanzia in Senegal all'Oscar

Guzide è accusata di tentato omicidio, la Polizia non trova le prove

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi, giovedì 27 marzo 2025, Guzide verrà accusata del tentato omicidio di Tarik. Però, quando la Polizia si recherà a casa sua non troverà nulla anche se Yesim aveva chiesto a Ilknur di nascondere il farmaco incriminato a casa della giudice.

Yesim riuscirà a far restare in ospedale Tarik fingendo di trovare tracce di sangue nelle urine. Nel frattempo Oylum dopo aver confessato a Behram di essere incinta non sembrerà disposta ad accettare la sua proposta. Il ragazzo le ha chiesto di diventare sua moglie e di crescere insieme il bambino che sta aspettando, lei però continuerà a pensare di voler interrompere la gravidanza.