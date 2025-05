Ci saranno interessanti colpi di scena nei prossimi episodi di Tradimento che di sicuro non faranno annoiare i tantissimi fan della soap opera turca, in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni Selin non riuscirà proprio ad accettare che il suo matrimonio con Tolga sia giunto al capolinea e cercherà un modo per vendicarsi.

Tolga ha chiaramente detto alla moglie che non ha mai smesso di amare Oylum, crede infatti che sposare lei sia stato un grande sbaglio. Cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 29 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Azra aiuterà Selin a girare una video intervista che diffonderà grazie ad alcune emittenti televisive. Di che si tratta? Racconterà a tutti la verità sulla storia d’amore tra Tolga e Oylum.

Tradimento, anticipazioni 29 maggio 2025: Kahraman si precipita da Tolga ma non lo trova

La notizia si diffonderà in poco tempo e arriverà anche a Diyarbakir. Gli spoiler relativi alla puntata di domani svelano che dopo aver sentito il racconto di Selin un uomo di nome Vahit avrà intenzione di vendicare i Dicleli perché a parer suo hanno subito una brutta offesa.

Non appena Vahit si recherà da Celal lui lo manderà via in modo brusco e avviserà subito Mualla. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che Kahraman si precipiterà da Tolga nell’episodio di giovedì 29 maggio 2025, nel suo ufficio però troverà solo i suoi collaboratori.

La confessione di Tolga su Oylum spiazza Selin

Siete curiosi di scoprire invece cosa succederà oggi, mercoledì 28 maggio 2025? A breve ci sarà la messa in onda dalla puntata e come al solito le novità non mancheranno. Le anticipazioni di Tradimento svelano che Tolga confesserà a Selin di essere innamorato di Oylum e che la amerà per sempre, infatti ha sbagliato a sposare lei.

Nel frattempo Oylum avviserà la madre in merito al malore di Can e lei si recherà subito in ospedale, dove apparirà molto fredda nei confronti di Nazan. La donna il giorno dopo raggiungerà Guzide nel suo ufficio per un chiarimento. Intanto il giudice scoprirà chi ha boicottato l’impresa di pulizie di Yesim.