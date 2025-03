Tradimento tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza parole. La nota dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, in prima serata il venerdì e alle 15.15 il sabato.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, sabato 29 marzo 2025. Queste rivelano che Behram è convinto che convolerà a nozze con Oylum. Intanto Tolga farà irruzione nella sua azienda insieme a Ozan per cercare di entrare nel server, il suo tentativo però fallirà dal momento che Oltan ha cambiato il software.

Tradimento, anticipazioni 29 marzo 2025: Tolga restituisce i soldi al padre, Oylum vuole lasciare Behram

Ci saranno altre interessanti novità nell’episodio di domani, Oltan visibilmente amareggiato per l’allontanamento del figlio di sfogherà con Elmas. Nel frattempo Tolga venderà anche l’azienda e restituirà 10 milioni di dollari al padre.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di sabato 29 marzo 2025 Oylum apparirà preoccupata per la gravidanza e sarà anche infelice della sua relazione, soprattutto perché Behram dimostrerà di essere sempre più geloso e opprimente nei suoi confronti, la farà anche seguire ovunque. Parlando con Guzide la ragazza prometterà che presto mettere fine alla sua relazione con il fidanzato. Con l’aiuto di Zeynep riuscirà a liberarsi del suo autista ma quando arriverà in ambulatorio per procedere con l’aborto troverà il fidanzato ad aspettarla. Intanto Oltan continuerà a ricattare Ozan e lo costringerà a portare ad un avvocato una borsa con 200.000 dollari.

Tarik trova il medicinale incriminato a casa sua e lo fa analizzare

Nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa oggi alle 14.10 Tarik troverà a casa sua il flacone di medicinale che gli ha causato l’infarto e deciderà di darlo a Omer per farlo analizzare. Ma come faceva ad essere lì? Su ordini di Yesim Ilknur aveva nascosto il farmaco a casa di Guzide, la Polizia però non ha trovato nulla durante la perquisizione.

Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che vedendo tutta la scena è stata Zeynep a recuperare il flacone, dopodiché lo ha dato a Umit che lo ha riportato a casa di Tarik.