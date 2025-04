I tantissimi fan di Tradimento non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e il sabato alle 15.15.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 4 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, Tarik confermerà di voler ritirare la querela verso Guzide durante il processo, le chiederà anche di perdonarlo e di concedere un’altra possibilità al loro amore. Le parole dell’ex marito la spiazzeranno non poco, al giudice chiederà di concludere il processo concedendogli il divorzio.

Tradimento, anticipazioni 4 aprile 2025: Tarik cerca di recuperare l’amicizia con Oltan

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che anche Yesim sarà presente in tribunale e sentendo le parole di Tarik si sentirà tradita, infatti andrà su tutte le furie e verrà allontanata.

Finita l’udienza Tarik si recherà da Oltan e lo pregherà di dimenticare tutti gli errori che ha commesso e cercherà di recuperare la loro amicizia. L’uomo però non si lascerà ingannare, infatti capirà subito perché ha cambiato improvvisamente idea. Cosa c’è dietro? Le anticipazioni di Tradimento fanno sapere che l’ex marito di Guzide ha paura che la verità sui suoi crimini possa venire a galla. Cos’altro succederà nell’episodio di venerdì 4 aprile 2025? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per saperne di più.

Tarik chiede scusa a Oylum e Ozan poi segue Guzide, sarà molto geloso

Nella puntata di Tradimento che andrà in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, Tarik si presenterà all’improvviso a casa dell’ex moglie per chiedere scusa a Oylum e Ozan per aver minacciato di diseredarli. Subito dopo seguirà di nascosto Guzide e sarà molto geloso quando la vedrà a cena con Sezai.

In preda alla rabbia e alla gelosia l’uomo per vendicarsi si renderà protagonista di un eclatante gesto che stupirà tutti. Cosa farà? Il giorno dell’udienza dirà al giudice che non vuole più divorziare, infatti vuole provare a salvare il matrimonio.