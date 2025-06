In occasione della Festa della Repubblica il palinsesto Mediaset subirà qualche cambiamento. I tantissimi fan di Tradimento non saranno felici di sapere che oggi, lunedì 2 giugno 2025, l’amata soap opera turca non andrà in onda su Canale 5. Lo stop però non durerà a lungo, le vicende dei protagonisti infatti torneranno ad incuriosire i telespettatori già da domani, martedì 3 giugno 2025, come sempre alle 14.10.

Perché Tradimento non va in onda oggi 2 giugno 2025/ Quando torna, anticipazioni: cosa in onda al suo posto

Sono già trapelatati alcuni interessanti dettagli in merito all’episodio di domani, cosa accadrà? Stando alle anticipazioni di Tradimento Guzide si lascerà andare ad uno sfogo con il figlio Ozas dopo quello che è successo durante la cena con Sezai e Ipek, la giudice non nasconderà il fatto di essere dispiaciuta. Prima di rivelare altri dettagli è bene ricordare che la dizi turca oltre che in televisione può essere seguita anche in steaming sul sito Mediaset Infinity.

YOU 5/ La chiusura del cerchio di una serie tv che resta attuale

Tradimento, anticipazioni 3 giugno 2025: Ipek in crisi vuole andare via di casa

Ozan dopo aver ascoltato lo sfogo della madre su Ipek nella puntata di domani, martedì 3 giugno 2025, proverà a consolarla. Gli spoiler fanno poi sapere che non appena Sezai tornerà a casa troverà la figlia impegnata a fare le valigie in lacrime. L’avvocato si preoccuperà non poco e chiederà subito spiegazioni alla donna.

Cosa dirà Ipek a Sezai nella puntata di Tradimento che verrà trasmessa su Canale 5 domani? Le anticipazioni svelano che la donna in preda allo sconforto dirà al padre che preferisce andare via perché si è resa conto che la sua presenza lì non è molto gradita.

"Nuh cambia molto nelle prossime puntate": anticipazioni La notte nel cuore/ Spoiler di Aras Aydin

Oylum scopre che Kahraman non è morto

Ci saranno altre novità che cattureranno non poco l’attenzione degli affezionati fan di Tradimento, che non vedono l’ora di rivedere le vicende dei protagonisti dopo il breve stop di oggi. Le anticipazioni si lasciano sfuggire che Sezai cercherà di calmare Ipek e di farla ragionare, non vuole che lei vada via.

Nel frattempo Oylum farà una scoperta che la farà sentire subito meglio. Di che si tratta? Nella puntata di martedì 3 giugno 2025 si recherà all’ospedale di Izmit convinta che le diranno che Kahraman non ce l’ha fatta, però quando vedrà che l’uomo sta bene apparirà sollevata, correrà anche ad abbracciarlo.