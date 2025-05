Negli ultimi giorni è saltato l’appuntamento pomeridiano di Tradimento, domani però tornerà a fare compagnia ai telespettatori con tante interessanti novità e colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati.

L’amata dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, e non si ferma nemmeno durante il weekend. Il sabato vengono trasmessi due episodi alle 15.15, la domenica invece gli episodi sono tre su Canale 5 dalle 14.45. Oltre che sul piccolo schermo Tradimento è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate di domani, sabato 3 maggio 2025, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Tradimento, anticipazioni 3 maggio 2025: Tolga scopre che Selin è incinta

Nel primo episodio che verrà trasmesso domani Tolga si recherà da Guzide e le mostrerà il video in cui Behram ordina a Suat di sparargli, in preda alla disperazione le dirà di voler salvare Oylum ma lei lo inviterà a pensare a sua moglie. L’uomo si recherà poi da suo padre e lo incolperà di avergli nascosto la verità sulle nozze di Oylum dal momento che era a conoscenza del video. Oltan lo inviterà a non pensare più all’ex fidanzata e di concentrarsi su Selin che è incinta.

Tolga non crederà al padre, Selin però gli confesserà di non aver mai preso le pillole anticoncezionali, comportamento che lo farà sentire tradito. La ragazza capirà la delusione del marito e accetterà un eventuale mancato riconoscimento del bambino da parte sua. Nel frattempo Mualla impedirà a Oylum di uscire di casa con il bambino per paura che possa rapirlo, Kahraman però andrà su tutte le furie quando scoprirà la situazione di prigionia a cui è sottoposta la ragazza e se la prenderà con la zia.

Tarik vuole riunire la famiglia, Oylum non torna a casa e fa infuriare Mualla

Nel secondo episodio di Tradimento che andrà in onda sabato 3 maggio 2025 Guzide cercherà i bambino nati nello stesso giorno e nello stesso ospedale in cui ha partorito lei. Intanto Tarik chiederà a Yesim di trasferirsi a casa sua insieme a Oyku, Ozan e Zelis per poter riunire la famiglia. L’avvocato aiuterà il figlio a trovare un lavoro e darà a lui e alla moglie una carta di credito.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Kahraman convincerà Mualla a far uscire Oylum insieme al piccolo Can. La ragazza deciderà quindi di andare a trovare la madre ma dopo molte ore non torneranno a casa e questo farà infuriare Mualla. Cos’altro succederà? L’uomo sospettato di aver sparato a Behram morirà per un’emorragia cerebrale, la signora Dicleli non saprà quindi come vendicare suo figlio.