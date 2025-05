Nella puntata di Tradimento che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10 saranno tante le novità che di sicuro faranno aumentare la curiosità dei telespettatori. Questi ogni giorno non vedono l’ora di assistere alle vicende della dizi turca che tiene loro compagnia tutti i giorni, il venerdì anche in prima serata. Grazie alle anticipazioni che trapelano sul web è possibile scoprire interessanti dettagli prima della messa in onda, ricordiamo inoltre che gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli spoiler di Tradimento in merito alla puntata di venerdì 30 maggio 2025 svelano che Ozan chiederà a Oltan di iscrivere ad un bando di finanziamento la sua società. Il motivo? Il suo scopo è quello di presentare un progetto che nelle fondamenta degli edifici prevede l’utilizzo del titanio.

Tradimento, anticipazioni 30 maggio 2025: Oylum rifiuta la proposta di Tolga

Tolga dopo essere uscito dal carcere ha detto alla moglie che è stato un errore sposarla perché non ha mai smesso di amare Oylum. All’ex fidanzata ha chiesto di scappare via insieme per poter ricominciare una nuova e serata vita con il piccolo Can. Nella puntata di domani i due si incontreranno ma la ragazza spegnerà l’entusiasmo di Tolga con le sue parole.

Stando alle anticipazioni di Tradimento, Oylum nella puntata di venerdì 30 maggio 2025 dirà a Tolga che non faranno nessuna romantica fuga. Ma non è tutto, infatti gli dirà anche che dovranno smettere di vedersi. Nel frattempo Yesim rivelerà a Tarik che un uomo l’ha minacciata con una pistola, lui penserà che la sua attività sia stata presa di mira dalla criminalità organizzata.

Selin svela in televisione la verità sulla relazione tra Tolga e Oylum

Nella puntata di oggi, giovedì 29 maggio 2025, Selin con l’aiuto di Azra girerà un video e lo diffonderà in televisione per vendicarsi di Tolga dopo che lui le ha detto che non smetterà mai di amare la figlia di Guzide. La ragazza racconterà la verità sulla relazione del suo ex marito con Oylum.

Dopo aver appreso la notizia un uomo di nome Vahit vorrà vendicare i Dicleli e si recherà da Celal, l’uomo però lo manderà via bruscamente e metterà in guardia Mualla. Anche Kahraman vedrà il video di Selin e si recherà nell’ufficio di Tolga, lui però non sarà lì, troverà solo i suoi collaboratori.