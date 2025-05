I tantissimi fan di Tradimento sono curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, domani come ogni sabato l’appuntamento sarà doppio e i colpi di scena sanno sicuramente tanti. La soap opera turca su Canale 5 va in onda alle 14.10 durante la settimana, nel weekend invece l’orario subisce una piccola variazione dal momento che si allunga anche Beautiful. Non potete seguire gli episodi in televisione? La soluzione è molto semplice, potrete infatti vederli anche in streaming su Mediaset Infinity.

Scopriamo ora cosa succederà negli episodi di Tradimento di domani, 31 maggio 2025. Stando alle anticipazioni assisteremo ad n confronto tra Sezai e la figlia durante il quale Ipek confesserà di essere affetta da una compulsiva malattia. Tolga deciderà di assumere Kudret per mettere in atto un piano di assalto contro i Dicleli, il suo scopo è quello di portare via Oylum. Intanto Selin dopo la fine della sua storia d’amore con Tolga avrà intenzione di andare via di casa, Oltan però proverà a convincerla a restare.

Tradimento, anticipazioni 31 maggio 2025: Tarik manda degli uomini a terrorizzare Yesim per vendicarsi

Altri interessanti spoiler cattureranno l’attenzione di coloro che quotidianamente seguono la dizi turca. Negli episodi di domani grazie a Yesim Guzide scoprirà che c’entra anche Tarik nella vendita della macchina di Ipek. Per vendicarsi l’uomo manderà alcuni uomini dalla sua ex moglie per spaventarla e per convincerla a chiudere la sua impresa di pulizie.

Le anticipazioni di Tradimento svelano altri dettagli sulle puntate di domani, sabato 31 maggio 2025. Yesim farà una proposta a Zeynep e Umit, cioè lavorare per lei in una società di catering. L’uomo ricoprirà il ruolo di capo chef e cucineranno a casa di un uomo molto ricco per il loro primo incarico.

Yesim pensa ad un nuovo progetto, degli uomini armati si introducono nella villa di Mualla

Quando Umit riceverà i complimenti da tutti coloro che hanno assaggiato i suoi piatti, preparati a casa del facoltoso uomo, Yesim inizierà a prendere in considerazione la possibilità di avviare una nuova attività, un ristorante.

Guzide, negli episodi di Tradimento di sabato 31 maggio 2025, inviterà a casa sua a cena Nazan e tra le varie cose parleranno del fatto che Kahraman abbia dimostrato di volere davvero bene a Oylum. Intanto quest’ultima continuerà a vivere a casa di Mualla con il piccolo Can, alcuni uomini armati faranno irruzione nella villa durante un barbecue.