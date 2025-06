Si fanno sempre più intriganti le vicende di Tradimento e i suoi affezionati fan quotidianamente si chiedono cosa succederà nei nuovi episodi della serie tv turca, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori anche il venerdì sera in prima serata e nel daytime del weekend, subito dopo Beautiful. Gli ascolti raggiungono sempre ottimi risultati, ma è bene ricordare che gli episodi possono essere visti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Anticipazioni turche Hercai- Amore e Vendetta, prossime puntate/ Elif uccide Hazar? Tensione alle stelle

Scopriamo ora cosa accadrà nella puntata di Tradimento che andrà in onda domani, mercoledì 4 giugno 2025. Nonostante l’ex fidanzata si sia rifiutata di fuggire insieme a lui Tolga non riesce ancora ad accettare che tra loro sia davvero finita. Lui ha capito di non aver mai smesso di amarla e che è stato un grosso errore convolare a nozze con Selin.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6, puntata 9 giugno 2025/ Terroristi minacciano la sicurezza nazionale

Tradimento, anticipazioni 4 giugno 2025: Guzide invita Tolga a dimenticare Oylum

Mentre saranno tutti riuniti nell’episodio di domani proverà a telefonare ad Oylum, però sarà Guzide a prendere il telefono e a rispondere. Il giudice inviterà il ragazzo a smettere di telefonare alla figlia e di provare a dimenticarla, lui riuscirà a seguire il suo consiglio?

Stando alle anticipazioni di Tradimento, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 4 giugno 2025, Kudret si recherà all’appuntamento con Oltan ma dovrà fare i conti con la sua furia. L’uomo infatti si scaglierà contro di lui e in preda alla rabbia lo prenderà a schiaffi. Il motivo? Perché insieme a Tolga ha fatto irruzione nella casa dei Dicleli per rapire il piccolo Can e Oylum.

Quando va in onda La forza di una donna: anticipazioni, come vederlo tv e streaming/ Grave malattia di Bahar

Guzide e Sezai a cena con Ipek, lei sembra serena

Guzide, Sezai e Ipek per chiarire i loro dissapori andranno a cena insieme e la situazione sembrerà decisamente più serena. Dopo aver confessato la verità la figlia dell’avvocato sarà molto felice, finalmente si sentirà libera.

Ipek non apparirà turbata nemmeno quando il padre le dirà di essere al corrente della truffa della macchina. Gli spoiler di Tradimento fanno sapere che Sezai le dirà di aver trovato un modo insieme a Guzide per farsi restituire i soldi da Tarik.