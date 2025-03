Cosa succederà nella nuova settimana di Tradimento? I suoi tantissimi fan sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La nota dizi turca su Canale 5 tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 14.10, sabato alle 14.45 e domenica in prima serata. Novità e colpi di scena non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso, le puntate oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 4 marzo 2025. Queste rivelano che Ozan inviterà Nursel a casa, con l’inganno riuscirà ad accedere al suo computer e scatterà delle foto ai progetti. Per ogni foto che invierà ad Oltan riceverà ben duemilacinquecento dollari.

Tradimento, anticipazioni 4 marzo 2025: Ozan vuole costringere Oltan a cancellare i video

Le novità non sono ancora finite, i tantissimi fan della soap opera turca assisteranno infatti ad altre interessanti novità nell’episodio di domani, martedì 4 marzo 2025. Queste fanno sapere che Ozan rivelerà a Oylum che la sua intenzione è quella di tornare a lavorare per Oltan per costringerlo ad eliminare i video.

Intanto, Ilknur dirà a Yesim che parla troppo e le darà un consiglio per riuscire ad impossessarsi dei soldi di Tarik. Lei subito dopo inviterà Tarik a casa e gli chiederà di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Lui accetterà di tornare insieme a lei? Le anticipazioni di Tradimento al momento non rivelano altri dettagli, infatti non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

