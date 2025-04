Le vicende di Tradimento continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La nota dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5, il venerdì anche in prima serata e tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend. Quando? Sabato alle 15.15 e domenica alle 14.30.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, scatta il bacio tra Pietro e Cristina ma lei combina un guaio...

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Tradimento relative agli episodi che verranno trasmessi domani, sabato 5 aprile 2025. Queste rivelano che Ilknur si recherà nell’albergo dove alloggia Tarik e gli chiederà di perdonare Yesim per la sua sfuriata, lo inviterà anche ad essere più comprensivo. La donna proverà anche a convincerlo a far riavere Oyku a sua madre, lui però la accuserà di essere una bugiarda e la caccerà in modo brusco. Intanto la madre di Behram, Mualla, manifesterà il desiderio di conoscere Oylum.

Qual è il segreto di Serena, chi è Dario? Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8/ Suor Angela sa tutto, Azzurra...

Tradimento, anticipazioni 5 aprile 2025: Tolga scopre che Oylum aspetta un figlio, Selin è gelosa

Negli episodi di domani Behram presenterà Oylum alla madre, la donna le regalerà una collana con un rubino e dirà di voler conoscere anche Guzide, la ragazza però non ha ancora detto nulla del fidanzamento alla madre. Le novità però non sono ancora finite, stando alle anticipazioni Selin rivelerà a Tolga che la sua ex fidanzata è incinta, poco dopo gli farà una scenata di gelosia e andrà via.

Dopo aver appreso la notizia della gravidanza Tolga apparirà sconvolto, per scaricare la rabbia si metterà in auto e guiderà senza nessuna meta. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che negli episodi di sabato 5 aprile 2025 l’uomo ad un certo punto resterà fermo davanti ad un semaforo verde bloccando il traffico, questo farà scoppiare una rissa.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 10 aprile 2025/ Cristina prende le distanze da Pietro…

Tolga e Oltan fanno pace, Sezai sarà di nuovo libero

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori durante gli appuntamenti di sabato 5 aprile 2025. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Oltan si precipiterà dal figlio e dopo un periodo di lontananza ci sarà una riconciliazione tra loro.

Oylum non potrà fare a meno di pensare ancora a Tolga, Behram però non le darà il tempo di riflettere perché rivelerà a Nazan e Mualla che aspettano un bambino. Nel frattempo Guzide si recherà da Sezai per cercare insieme delle prove che possano scagionarlo, Numan noterà un dettaglio sull’atto di accusa che risolverà definitivamente la situazione dell’avvocato.