Andrà in onda nella serata di oggi, martedì 4 febbraio 2025 su Canale 5, il tragico e tanto atteso finale di stagione di Endless Love. I tantissimi fan della dizi turca scopriranno finalmente come si concluderanno le vicende dei protagonisti dopo aver seguito e amato la serie tv per quasi un anno. Da domani, mercoledì 5 febbraio 2025, sarà la soap opera turca ‘Tradimento‘ a prendere il posto di Endless Love, andrà infatti in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 ma terrà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Anticipazioni Tradimento, 6 febbraio 2025/ Oltan allontana Lara e manda un avvertimento a Kaan

Gli episodi di Tradimento andati in onda fino ad ora hanno già conquistato non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti e puntata dopo puntata restano incollati al televisore. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 5 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Burcu riuscirà a fomentare la gelosia di Yesim e la convincerà a recarsi in ospedale per raggiungere Tarik. Non appena la donna arriverà lì, però, non lo troverà.

Anticipazioni Blackout 3 Le verità nascoste: possibile trama terza stagione/ Fuga dal bunker e nuove minacce

Tradimento, anticipazioni 5 febbraio 2025: Ozan furioso contro Yesim e il padre, Oylum racconta la verità

Cos’altro succederà nell’episodio di Tradimento che andrà in onda domani? Stando alle anticipazioni Yesim cercherà di sfruttare la situazione per fare breccia nel cuore dei figli di Guzide. Però, non appena arriverà in ospedale dovrà fare i conti con la furia di Ozan. Il ragazzo non esiterà a cacciarla via in modo brusco e riserverà duri rimproveri anche al padre.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 5 febbraio 2025 Burcu consiglierà a Yesim di recarsi da una medium con lo scopo di risolvere il problema di Guzide. Nel frattempo, al capezzale della madre, Oylum racconterà tutta la verità e la supplicherà di aprire gli occhi e tornare in vita.

Endless Love 3 si farà? Arriva la risposta sulla terza stagione della soap turca/ Doccia fredda per i fan