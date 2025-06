Tolga non sta vivendo un bel periodo, sperava che Oylum avrebbe concesso un’altra possibilità alla loro storia d’amore ma ha sofferto molto quando lei si è rifiutata di scappare insieme a lui. Ha provato anche a chiamarla ma Guzide gli ha consigliato di dimenticarsi di lei, cosa che al momento gli sembra praticamente impossibile. Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? L’amata soap opera turca continua ad incuriosire quotidianamente i telespettatori, va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e sono moltissime le persone che non perdono una puntata.

Tradimento fa compagnia ai suoi affezionati fan anche in prima serata ogni venerdì e nel weekend dopo la messa in onda degli episodi di Beautiful. In merito alla puntata di domani, giovedì 5 giugno 2025, sono già emerse alcune interessanti anticipazioni. Cosa accadrà? Kudret si recherà nell’ufficio di Tolga e ha in mente un ‘piano’ per farlo distrarre.

Tradimento, anticipazioni 5 giugno 2025: Ipek si infuria con Sezai e Guzide

Lo stato d’animo di Tolga non sarà affatto sereno quando arriverà Kudret, lui non solo lo spingerà a bere molto ma lo drogherà a sua insaputa. Gli spoiler rivelano che nella puntata di domani i due si recheranno insieme ad una festa alla quale ci saranno molte belle ragazze, il piano di Kudret è quello di far dimenticare Oylum a Tolga. Basterà davvero così poco?

Stando alle anticipazioni di Tradimento, relative all’episodio di giovedì 5 giugno 2025, non appena usciranno dal ristorante Guzide, Ipek e Sezai incontreranno un amico psichiatra del giudice, Serdar Ocze. Dopo una breve chiacchierata l’uomo li inviterà a fargli visita nel suo studio. La figlia dell’avvocato su tutte le furie li accuserà di aver pianificato l’incontro per convincerla a curarsi.

Guzide consigli a Tolga di dimenticare Oylum, Ipek appare serena

Tolga non è ancora pronto ad arrendersi con Oylum, nella puntata di oggi proverà a chiamarla mentre saranno tutti insieme. Al telefono però risponderà Guzide e gli consiglierà di non chiamare più e di dimenticare sua figlia. Durante il loro incontro Oltan prenderà Kudret a schiaffi, sarà arrabbiato con lui per aver aiutato suo figlio ad entrare in casa dei Dicleli per rapire Can e Oylum.

Sezai, Ipek e Guzide ceneranno insieme al ristorante dove avranno modo di chiarire i loro dissapori, la figlia dell’avvocato sembrerà molto felice. Non reagirà male nemmeno quando il padre le dirà di essere al corrente della truffa dell’auto e di aver trovato un modo insieme alla giudice per farsi restituire i soldi da Tarik.