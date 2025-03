Le intriganti vicende di Tradimento continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Puntata dopo puntata, infatti, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio, colpi di scena e novità non mancano mai. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Quando? Il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata.

Non solo in televisione, gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Oylum non riuscirà a sottrarre il telefono a Tarik ed è per questo motivo che Elmas deciderà di passare al piano B.

Tradimento, anticipazioni 5 marzo 2025: Yesim invia un virus all’e-mail di Tarik

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Oltan ed Elmas useranno dei video per ricattare Yesim. Questi la ritraggono mentre si accompagna a uomini molto più anziani di lei nel periodo in cui lavorava nell’albergo di Oltan.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 5 marzo 2025, terrorizzata dall’idea di perdere la figlia Yesim accetterà di inviare all’e-mail di Tarik un virus, lo spyware verrà poi installato con successo. Cos’altro succederà ai protagonisti della nota dizi turca? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

