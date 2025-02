Per settimane Tradimento ha tenuto compagnia ai telespettatori ogni domenica in prima serata catturando non poco la loro attenzione con tante intriganti vicende. Da oggi sostituirà Endless Love andando in onda però non solo da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 ma anche durante il weekend. Al momento infatti non è prevista nessuna pausa per la nuova dizi turca, il sabato verrà trasmessa alle 14.45 e la domenica tornerà sul piccolo schermo come sempre in prima serata.

Gli episodi di Tradimento sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e quotidianamente stupisce tutti con interessanti novità e colpi di scena. Cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 6 febbraio 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni che faranno incuriosire ancora di più i telespettatori. Queste rivelano che Oltan a bordo della sua barca troverà Lara e capirà subito che Kaan l’ha invitata per scoprire notizie in merito alla sua auto. Visibilmente infastidito allontanerà la donna e la inviterà a dire a Kaan di non farsi più vedere.

Tradimento, anticipazioni 6 febbraio 2025: Tarik propone a Yesim di vedere una casa insieme

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani? Stando alle anticipazioni di Tradimento Sezai andrà a trovare spesso Guzide in ospedale e sotto il cuscino le lascerà alcune poesie. Nel frattempo Tarik farà una proposta a Yesim, di che si tratta? Le chiederà di andare a vedere insieme una casa in costruzione che vorrebbe comprare.

Nell’episodio di Tradimento in onda giovedì 6 febbraio 2025 di fronte alla proposta di Tarik Yesim apparirà di nuovo felice. Però, quando i due entreranno nel cantiere l’uomo riceverà una telefonata di Oylum. Cosa gli dirà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà.

