Non mancheranno le novità nella puntata pomeridiana di Tradimento in onda domani, venerdì 6 giugno 2025, su Canale 5. Siete pronti a scoprire tutto quello che succederà? Quotidianamente la soap opera turca è seguita da moltissimi telespettatori e questi si chiedono continuamente quali saranno le prossime vicende che terranno tutti con il fiato sospeso, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Tradimento in termini di ascolti continua ad ottenere ottimi risultati, moltissimi fan si piazzano ogni giorno davanti alla tv alle 14.10, il venerdì anche in prima serata. Altri invece seguono la dizi turca in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Intanto, le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli sulla puntata di domani, 6 giugno 2025. Cosa succederà? Guzide non appena tornerà a casa parlerà con Ozan di quello che è successo dopo la cena con Ipek e Sezai e si dirà molto dispiaciuta.

Tradimento, anticipazioni 6 giugno 2025: Guzide dispiaciuta per Ipek, Ozan la consola

Ipek nei precedenti episodi si è scagliata contro Guzide e Sezai perché convinta che i due abbiano organizzato la cena solo per farle incontrare lo psichiatra e convincerla a curarsi. Vedendo la madre molto dispiaciuta per la situazione che si è creata Ozan proverà a consolarla nell’episodio di domani.

Gli spoiler di Tradimento fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 6 giugno 2025 Sezai farà i conti con un’amara sorpresa non appena tornerà a casa. Il motivo? Perché troverà la figlia in preda ad una crisi di pianto mentre sta preparando la valigia.

Sezai rassicura Ipek, Oylum scopre che Kahraman sta bene

In lacrime Ipek comunicherà al padre che non appena avrà preparato tutte le sue cose andrà via di casa perché ha capito di essere di troppo. Sezai naturalmente non resterà in silenzio di fronte al gesto della figlia, proverà infatti a farla calmare e le chiederà di restare a casa con lui.

Nel frattempo Oylum in preda alla disperazione si precipiterà all’ospedale di Izmit nell’episodio di venerdì 6 giugno 2025 convinta che Kahraman sia morto. Lì scoprirà che in realtà l’uomo sta bene e proverà subito un incredibile sollievo, non appena lo vedrà correrà subito ad abbracciarlo e non riuscirà a trattenere le lacrime.