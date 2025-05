Cosa succederà nei prossimi episodi di Tradimento? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende dei protagonisti, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata e tiene compagnia ai fan anche durante il weekend.

Gli episodi di Tradimento oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, martedì 6 maggio 2025. Queste rivelano che Mualla chiederà ai suoi uomini di riportare Oylum da sua madre dopo aver visto il video in cui Tolga aggredisce Kahraman. Guzide, Umit e Sezai proveranno ad aiutare la ragazza a riprendersi suo figlio ma sarà tutto inutile.

Tradimento, anticipazioni 6 maggio 2025: Tolga lascia Selin, lei tenta il suicidio

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori domani, le anticipazioni svelano che Tolga confesserà a Selin di essere ancora innamorato di Oylum. Con grande difficoltà l’uomo deciderà di lasciare la moglie, intanto Zelis chiederà a Ozan di poter far parte della nuova società, Tarik accetterà.

Tradimento domani, martedì 6 maggio 2025, andrà in onda anche in prima serata con tante novità e colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni Mualla non dirà al nipote di aver cacciato la ragazza di casa e di averla separata da suo figlio quando lui dall’Argentina le chiederà notizie di Oylum. Nel frattempo Sezai metterà da parte la figlia per aiutare Guzide e sua figlia a riprendersi Can, questo farà aumentare il risentimento di Ipek nei confronti del giudice. Dopo che Tolga l’avrà lasciata Selin tenterà di togliersi la vita, Serra però riuscirà a salvarla. Venuto a conoscenza dell’accaduto Tolga rimprovererà il figlio per il suo irresponsabile comportamento. Yesim invece capirà di non essere una presenza gradita a casa di Tarik, l’uomo la tratterà come una domestica.

Kahraman si scontra con Mualla e bacia Oylum, Selin e Tolga scoprono il sesso del bambino

Cos’altro succederà negli episodi serali di Tradimento che verranno trasmessi domani, martedì 6 maggio 2025? Stando alle anticipazioni Kahraman avrà un confronto acceso con Mualla e permetterà a Oylum di tornare da suo figlio. L’uomo proverà a non cedere alla tentazione ma finirà per baciare la ragazza. Intanto, Selin e Tolga dopo essersi riconciliati scopriranno il sesso del figlio, è una femmina.

Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che Guzide e Tarik saranno sollevati quando scopriranno che il loro DNA non corrisponde a quello di Ozcan Gurcelik. Nel frattempo Ipek proverà sempre più rancore nei confronti del giudice, vuole rovinarle la vita perché la ritiene responsabile della morte di sua madre.